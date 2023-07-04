МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. "Иркутская нефтяная компания" увеличила экспорт нефти в 2022 году на 28,6%, до 5,9 миллиона тонн, что составило 68% от общего объёма поставок, основным импортёром стал Китай, говорится в годовом отчёте компании. Цены на нефть продолжают укрепляться

"На экспорт в 2022 году было поставлено 5900 тысяч тонн нефти, что составляет 68% от общего объёма поставок. Основными потребителями нефти, поставляемой группой компаний на экспорт, были нефтеперерабатывающие заводы на территории Китайской Народной Республики", – говорится в отчёте.

При этом на внутренний рынок было поставлено 2,825 миллиона тонн нефти или 32% от общего объёма поставок, которые направлялись, как и годом ранее, преимущественно в Хабаровский край – на Хабаровский нефтеперерабатывающий завод.

Для сравнения, в 2021 году ИНК экспортировала 4,6 миллиона тонн нефти (+28,6% в 2022 году), а на внутренний рынок поставила 4,1 миллиона тонн (–30,6%).

Компания по итогам года добыла 8,705 миллиона тонн нефти и газового конденсата. Несмотря на снижение добычи на основных месторождениях и нефтегазодобывающих участках – Ярактинском, Ичёдинском, Даниловском месторождениях, а также на Аянском (Западном) участке недр – группе удалось сохранить стабильные объёмы добычи нефти и газового конденсата, которые незначительно – на 1,4% – уменьшились по сравнению с уровнем 2021 года.

Группа отмечает, что активно ведёт разработку новых перспективных месторождений, в результате чего добыча на них замещает выпадающие объёмы добычи с более зрелых месторождений. Разрабатываемые месторождения, подчёркивает компания, в среднесрочной перспективе имеют высокий потенциал добычи.

Группа компаний ИНК занимается геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на 53 участках недр в Восточной Сибири — Иркутской области, Республике Саха (Якутия) и Красноярском крае. В пределах участков недр расположены 24 месторождения углеводородного сырья. Материнской компанией Группы является АО "ИНК-Капитал". Крупнейший инвестиционный проект группы компаний ИНК — создание газохимического кластера в г. Усть-Куте. Он включает объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, Иркутский завод полимеров, гелиевый завод.