МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром не показывают единой динамики после роста почти на 2% во вторник, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть продолжают укрепляться

По состоянию на 7.43 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,59% — до 75,8 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — росла на 1,56%, до 70,88 доллара.

Днем ранее нефть подорожала на 2% и 1,8% соответственно. Поддержали котировки новости о том, что Саудовская Аравия и Россия согласились дополнительно сокращать добычу в августе.

Так, в понедельник Саудовская Аравия объявила о продлении на август добровольного сокращения добычи на 1 миллион баррелей в сутки, начатого в июле. Чуть позже вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия сократит экспорт нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки. В аппарате Новака уточнили, что в результате Россия в августе сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в дополнение к ранее принятым обязательствам.

Инвесторы также ожидают публикации в четверг еженедельной статистики по коммерческим запасам в США. Аналитики полагают, что показатель за неделю по 30 июня снизился на 1,8 миллиона баррелей после падения на 9,6 миллиона неделей ранее.