АСТАНА, 5 июл — ПРАЙМ. Казахстанская национальная нефтетранспортная компания "Казтрансойл" (КТО) во втором квартале текущего года нарастила объемы транзита российской нефти через территорию республики в Узбекистан до 37,9 тысячи тонн, сообщила пресс-служба компании. Мировые цены на нефть не показывают единой динамики

"Во втором квартале 2023 года АО "Казтрансойл" отгрузило 37,9 тысячи тонн российской нефти в целях транзита через территорию Республики Казахстан в Республику Узбекистан. В первом квартале объем транзита нефти российского происхождения по данному направлению составил 10,7 тысячи тонн", — говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-релизе напоминается, что перекачка российской нефти в Узбекистан по системе магистральных нефтепроводов АО "Казтрансойл" была начата в 2017 году. Объем транзита тогда составил 67,9 тысячи тонн, в 2018 году — 36 тысяч тонн. В 2019-2022 годах транзит российской нефти через Казахстан в Узбекистан не осуществлялся.

АО "Казтрансойл" — национальный оператор по магистральному нефтепроводу. Входит в группу национальной нефтегазовой компании "Казмунайгаз". Владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тысячи километров.