ВЕНА, 5 июл — ПРАЙМ. Дополнительных сокращений добычи и экспорта нефти России и Саудовской Аравии должно быть достаточно для оценки нефтяного рынка и его баланса, сообщил журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. ОАЭ создадут министерство инвестиций

"Этого (последнего дополнительного сокращения производства) достаточно, чтобы оценить рынок и посмотреть на рыночный баланс", — цитирует министра агентство Рейтер.

Аль-Мазруи добавил, что ОАЭ не будут вносить свой вклад в новые сокращения, отмечает издание.

Ранее Саудовская Аравия объявила о продлении добровольного сокращения добычи на 1 миллион баррелей в сутки, начатого в июле, на август. Чуть позднее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия сократит экспорт нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки. О новом сокращении добычи в августе также заявило министерство Алжира — на 20 тысяч баррелей в сутки.

Саудовская Аравия после заседания ОПЕК+ 4 июня объявила, что в июле на месяц дополнительно сократит добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Отмечалось, что сокращение может быть продлено.

Кроме того, в начале апреля ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, объявили о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года в сумме на 1,16 миллиона баррелей в сутки (сверх своих текущих квот), назвав этот шаг превентивной мерой для поддержания стабильности рынка. На королевство пришлось сокращение на 500 тысяч баррелей в сутки. Россия, в свою очередь, продлила свое добровольное сокращение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки также до конца года.