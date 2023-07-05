ВЕНА, 4 июл — ПРАЙМ. Саудовская Аравия продлевает добровольное сокращение добычи нефти не только в интересах королевства и ОПЕК+, но и для всего рынка, заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. Нефтяники получили из бюджета 78,6 миллиарда рублей, заявил Минфин

"Необходимо отметить, они (Саудовская Аравия — ред.) это делают не только для себя и для нашей группы, но и для всего рынка", — сказал он на сессии семинара ОПЕК в Вене.

Ранее Саудовская Аравия объявила о продлении добровольного сокращения добычи на 1 миллион баррелей в сутки, начатого в июле, на август.