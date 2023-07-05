МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем не показывают однозначной динамики, свидетельствуют данные торгов. Рынки продолжают оценивать базовые факторы рынка. В Саудовской Аравии подчеркнули, что Россия добровольно снизила нефтедобычу

По состоянию на 14.04 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,16% — до 76,13 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — росла на 2,12%, до 71,27 доллара. Биржи США во вторник при этом были закрыты в связи с выходным днем.

На рынке сохраняются неоднозначные факторы. С одной стороны, трейдеры оценивают усилия ОПЕК+ по снижению добычи. Вместе с этим по-прежнему сдерживают котировки опасения по поводу перспектив спроса из-за продолжающегося монетарного ужесточения на фоне высокой инфляции, а также неопределенность вокруг темпов восстановления экономики Китая, крупного потребителя и импортера нефти.

Инвесторы также обращают внимание на заявления министра энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи, который отметил важность дополнительных сокращений добычи и экспорта нефти Саудовской Аравией и Россией, на фоне которых теперь нужно оценить рынок и посмотреть на рыночный баланс.

Трейдеры в то же время ожидают в четверг публикации еженедельной статистики по коммерческим запасам нефти в США. Аналитики прогнозируют, что показатель за неделю по 30 июня снизился на 1,8 миллиона баррелей после падения на 9,6 миллиона неделей ранее.