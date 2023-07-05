ВЕНА, 5 июл — ПРАЙМ. Саудовская нефтяная Saudi Aramco увеличила поставки нефти в Европу и Азию после запрета Евросоюза на покупки российской нефти, следует из заявления президента саудовской компании Амина Нассера журналистам в кулуарах семинара ОПЕК. Saudi Aramco продаст свою нефть только за доллары

"Мы увеличили поставки в Европу, увеличили поставки в Азию. Нам нужно удовлетворять спрос наших потребителей", — ответил глава Saudi Aramco на вопрос, изменились ли направления поставок после введения европейского эмбарго на российское сырье.

Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря прошлого года, когда Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны Большой семерки, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.