ВЕНА, 5 июл — ПРАЙМ. Добыча нефти в Бразилии может вырасти на 4-5% в 2023-2024 годах, сообщил РИА Новости генеральный директор бразильского нефтегазового гиганта Petrobras Жан-Поль Пратес. Цены на нефть Brent снизились, несмотря на сокращение добычи

"У нас есть два новых FPSO (плавучее судно для хранения и разгрузки продукции — ред.), которые появились прямо сейчас, в этом году. Так что у нас может быть еще один прирост на 4% или 5%… в этом и следующем году, из-за планов, которые у нас уже есть, FPSO, которые уже строятся и скоро начнут работать", — заявил Пратес.

Согласно данным Национального нефтяного агентства Бразилии (ANP), в 2022 году добыча нефти в стране достигла 3 миллионов баррелей в день, увеличившись на 4% к прошлому году.

Petrobras — энергетическая компания, работающая по большей части в Бразилии. Основана в 1953 году.