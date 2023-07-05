МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть демонстрируют неравномерный рост: марка Brent дорожает на 0,5%, а WTI – на 3%, свидетельствуют данные торгов. Saudi Aramco продаст свою нефть только за доллары

Инвесторы позитивно оценивают перспективы спроса после анонсированных на август сокращений добычи, говорят аналитики.

По состоянию на 18.39 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,51% — до 76,63 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 3,05%, до 71,91 доллара.

"Спекулятивное закрытие коротких позиций, вероятно, оказало некоторую поддержку ценам, но с фундаментальной точки зрения наш индикатор риска для поставок находится на самом высоком уровне за последнее время. Решение Саудовской Аравии о продлении добровольного сокращения добычи и решение России сократить экспорт… являются фундаментальными факторами, способствующими недавнему росту", — сказал агентству Блумберг стратег по сырьевым товарам TD Securities Даниэль Гали (Daniel Ghali).

В понедельник Саудовская Аравия объявила о продлении на август добровольного сокращения добычи на 1 миллион баррелей в сутки, начатого в июле. А чуть позже вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия сократит экспорт нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки. Эти новости остаются главным фактором движения цен в отсутствие важной для нефтяного рынка экономической статистики.

Кроме того, в 21.00 мск среды выйдет протокол июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор тогда сохранил ставку на уровне 5-5,25%, однако, согласно данным CME Group, на июльское заседание 88,7% аналитиков прогнозируют новое повышение учетной ставки. Протокол ФРС может дать инвесторам подсказки по дальнейшим шагам ФРС.