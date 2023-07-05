ВЕНА, 5 июл — ПРАЙМ. ОПЕК считает Россию важным союзником в стабилизации цен на нефтяных рынках, заявил РИА Новости генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс. Saudi Aramco продаст свою нефть только за доллары

Ранее генсек ОПЕК сообщил журналистам в кулуарах семинара ОПЕК в Вене, что планирует посетить Россию. Скорее всего, примет в октябре участие в Российской энергетической неделе в Москве.

"Россия является важным государством в соглашении ОПЕК+ (о добровольном снижении нефтедобычи — ред.). Она (Россия — ред.) работала вместе со странами ОПЕК с 2017 года, вместе с Саудовской Аравией она возглавляет министерский мониторинговый комитет по добыче. Следовательно, Россия — союзник в этом соглашении для сохранения стабильности нефтяных рынков", — сказал аль-Гайс.