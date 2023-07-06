ВЕНА, 6 июл — ПРАЙМ. Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи опасается, что в ближайшие годы на рынке нефти будет нехватка поставок, и не считает, что потребности или спрос на ресурс могут снизиться. Генсек ОПЕК считает Россию важным союзником в стабилизации цен на нефть

"Я волнуюсь, что будет нехватка поставок, а не потому, что потребности или спрос снизятся", — сказал министр в ходе своего выступления на семинаре ОПЕК, комментируя ситуацию на рынке нефти.

"Весь мир потребляет около 100 миллионов баррелей в день, каждый год мы должны замещать 8 миллионов баррелей, чтобы оставаться на этом же уровне. Для этого нужны инвестиции… и ситуация ухудшается, месторождения стареют, уровень замещения составляет 40% в некоторых странах, например, в США. То есть если вы не инвестируете 40%, вы теряете", — пояснил спикер.

Министр также отметил, что это не свидетельствует о том, что спрос на энергоресурс будет падать. "Давайте заботиться о том, чтобы мы могли поставлять эти объемы", — добавил он.

По его словам, из-за нехватки инвестиций потеряно производство около 3 миллионов баррелей. "Мы должны инвестировать. В особенности в африканские страны и в те страны, в которых мы просим диверсифицировать свою экономику", — призвал министр.

В Вене проходит второй и заключительный день Восьмого международного семинара ОПЕК. Мероприятие собрало представителей нефтедобывающих стран и глав мировых энергетических компаний.