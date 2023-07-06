ВЕНА, 6 июл — ПРАЙМ. Кувейт не рассматривает вопрос дополнительного добровольного сокращения добычи нефти сверх квот ОПЕК+, он уже пожертвовал мощностями, снизив максимально разрешенное производство на 2024 год, заявил журналистам министр нефти страны Саад аль-Баррак. Ирак планирует нарастить добычу нефти

"Мы не рассматриваем это (добровольное сокращение добычи — ред.) сейчас, потому что мы уже внесли свою жертву. Наша квота на следующий год ниже наших производственных мощностей. К концу 2024 года мы нарастим наши мощности", — сказал министр в кулуарах семинара ОПЕК в Вене.

Согласно его заявлению, к концу следующего года Кувейт может увеличить производственные мощности по добыче нефти до 3,2 миллиона баррелей в сутки с текущих 2,9 миллиона.

Накануне аль-Баррак заявил РИА Новости, что признателен ряду стран ОПЕК за решение добровольно сократить добычу нефти и выразил надежду, что в будущем квота Кувейта будет увеличена.

Квота Кувейта в сделке ОПЕК+ до конца 2023 года составляет 2,676 миллиона баррелей в сутки. Она также сохраняется на 2024 год. Кроме того, министерство нефти Кувейта в апреле наряду с другими странами ОПЕК+ заявило о добровольном сокращении добычи на 128 тысяч баррелей с мая и до конца года.

Саудовская Аравия 3 июля объявила о продлении на август добровольного сокращения добычи на 1 миллион баррелей в сутки, начатого в июле. Чуть позднее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия сократит экспорт нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки. О новом сокращении добычи в августе также заявило министерство Алжира — на 20 тысяч баррелей в сутки.