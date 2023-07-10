МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются примерно на 0,5% после значительного роста в пятницу, свидетельствуют данные торгов. Европа нащупала способ выжить без российского газа. Но есть нюанс

По состоянию на 8.06 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,59%, до 78,01 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,65%, до 73,38 доллара.

В пятницу стоимость нефти марки Brent увеличилась на 2,55%, WTI — на 2,87%. Рынки оценивали перспективы добычи этого вида сырья. На прошлой неделе Саудовская Аравия объявила о продлении на август добровольного сокращения добычи на 1 миллион баррелей в сутки. При этом позже вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия сократит экспорт нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки.

Стратег UBS Wealth Management Уэйн Гордон (Wayne Gordon), чье мнение приводит агентство Блумберг, полагает, что сокращение добычи Саудовской Аравией и Россией "начнет быстро ужесточать рынок". Также эксперт добавил, что предложение "начинает достигать максимума, а спрос был высоким".