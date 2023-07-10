НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июл — ПРАЙМ. Россия снизила скидки на нефть, поставляемую переработчикам в Индии, до четырех долларов за баррель, сообщило издание Times of India со ссылкой на источники. Россия подтвердила сокращение экспорта нефти на 500 тысяч баррелей в сутки

"Скидка на российский сорт Urals сократилась с уровня около 30 долларов за баррель в середине прошлого года до уровня, близкого к 4 долларам за баррель", — передает издание.

По словам источников, цена, которую Россия запрашивает от индийских НПЗ, ниже установленного Западом потолка. При этом, как отмечали собеседники издания, нефтепереработчики также платят за доставку с Балтийского и Черного морей 11-19 долларов, что превышает тарифы на сопоставимые расстояния.

Ранее отраслевая компания Vortexa сообщила, что импорт Индией российской нефти в мае превысил совокупные поставки в эту страну из Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ и США. Согласно данным компании, в мае Индия получала из России 1,96 миллиона баррелей в день, что на 15 процентов больше, чем в апреле. На долю России пришлось почти 42 процента всей сырой нефти, импортированной Индией в мае — это самая высокая доля для отдельной страны за последние годы. При этом доля остальных стран-участниц ОПЕК в импорте "черного золота" в Индию в мае упала до рекордно низкого уровня в 39 процентов.