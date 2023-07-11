МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут во вторник утром, пока рынки ожидают выхода макростатистики из США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Цены на газ в Европе снизились по итогам торгов в понедельник

По состоянию на 8.41 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,6% — до 78,14 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,67%, до 73,48 доллара.

Рынки пребывают в ожидании публикации данных по инфляции в США, выход которых запланирован на среду. Так, аналитики ждут, что по итогам июня потребительские цены выросли на 3,1% в годовом выражении после увеличения на 4% месяцем ранее, а в месячном выражении — на 0,3% после роста на 0,1% в мае.

"Завтрашний выпуск индекса потребительских цен США будет иметь ключевое значение для направления цен в ближайшей перспективе, поскольку он формирует ожидания рынка в отношении политики ФРС в предстоящие месяцы", — сказал агентству Блумберг глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).