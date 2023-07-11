БАКУ, 11 июл — ПРАЙМ. Азербайджан в июне текущего года вновь перевыполнил свои обязательства в рамках ОПЕК+, добыча нефти в стране составила 500 тысяч баррелей в сутки, следует из сообщения пресс-службы министерства энергетики. Генсек ОПЕК рассказал о сроках проведения девятого семинара организации

"Суточная добыча нефти в Азербайджане в июне 2023 года составила 500 тысячи баррелей. При этом квота Азербайджана по добыче нефти в январе составляла 684 тысячи баррелей в сутки", — говорится в сообщении.

Таким образом, Азербайджан перевыполнил свои обязательства в рамках ОПЕК+, резюмирует министерство.