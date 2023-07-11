МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Минэнерго США понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 50 тысяч баррелей в день — до 12,56 миллиона баррелей в сутки, на 2024 год повысило ожидания на 80 тысяч баррелей в сутки, до 12,85 миллиона баррелей в день, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA). На СПбМТСБ ждут скорого ввода ценового индикатора на российскую нефть

В июне минэнерго США повысило прогноз на 2023 и 2024 года на 80 тысяч баррелей – до 12,61 миллиона баррелей в сутки и 12,77 миллиона баррелей в сутки соответственно.

Уровень добычи нефти в США в 2022 году оценивается в 11,89 миллиона баррелей в день.

Также Минэнерго США понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 79,34 доллара за баррель с прежних 79,54 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.

При этом EIA оставило прогноз средней цены Brent на 2024 год на прежнем уровне в 83,51 доллара.