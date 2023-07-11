МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Страны ОПЕК нарастили экспорт нефти в 2022 году на 8,8%, до 21,4 миллиона баррелей в сутки, что остается чуть ниже допандемийного уровня, говорится в ежегодном статистическом бюллетене ОПЕК (Annual Statistical Bulletin, ASB). Азербайджан вновь перевыполнил обязательства в рамках ОПЕК+

"Страны-члены ОПЕК экспортировали в среднем 21,39 миллиона баррелей сырой нефти в сутки в 2022 году, что представляет собой значительный рост примерно на 1,73 миллиона баррелей в сутки, или 8,8%, но остается немного ниже допандемийного уровня", — говорится в докладе.

Как и в предыдущие годы, основная часть нефти стран ОПЕК в 2022 году экспортировалась в Азию (15,2 миллиона баррелей в сутки, или 71,1%).

Экспорт нефтепродуктов из стран ОПЕК в 2022 году в среднем составил 4,46 миллиона баррелей в сутки, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 0,43 миллиона баррелей в сутки, или 10,6%. Импорт нефтепродуктов ОПЕК в среднем был на уровне 1,67 миллиона ​​баррелей в сутки, что примерно на 0,17 миллиона ​​баррелей в сутки, или на 11,1%, выше, чем в 2021 году.

По данным ОПЕК, мировая добыча нефти выросла в 2022 году на 5%, до 72,8 миллиона баррелей в сутки, увеличившись второй год подряд после пандемийного 2020 года. При этом добыча нефти ОПЕК выросла за год на 9,6%, а в странах, не входящих в ОПЕК, на 2,1%.

Мировой спрос на нефть достиг в 2022 году 99,56 миллиона баррелей в сутки, показав рост на 2,6% по сравнению с 2021 годом, пишет организация. Спрос вырос практически во всех регионах, а наибольший был зафиксирован в странах Северной и Южной Америки, Европы и ОЭСР, Индии, других странах Азии, Ближнего Востока и Африки.

Помимо этого, в ежегодном статистическом бюллетене ОПЕК заявляется, что объем доказанных мировых запасов нефти по итогам 2022 года вырос на 1% по сравнению с уровнем конца 2021 года — до 1,564 триллиона баррелей.

"Мировые доказанные запасы нефти на конец 2022 года составили 1 564 миллиарда баррелей, что на 17 миллиардов баррелей, или 1,1%, выше уровня 2021 года. Доказанные запасы нефти в странах-членах ОПЕК после снижения в 2021 году незначительно увеличились и составили на конец 2022 года 1 244 миллиарда баррелей", — говорится в документе.

Доказанные запасы природного газа в мире на конец 2022 года составили около 210,06 триллиона кубометров, увеличившись за год на 2,4%. Запасы природного газа в странах ОПЕК на конец 2022 года составили 75,12 триллиона кубометров, что на 1,2% выше уровня конца 2021 года.