МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Прием нефти в трубопроводную систему "Транснефти" в 2022 году вырос на 4,5%, экспорт нефти по ее системе — на 20%, сообщил президент монополии Николай Токарев. Страны ОПЕК нарастили экспорт нефти в 2022 году на 8,8 процента

"Скажу лишь, что за 2022 год, несмотря на все ограничения и разного рода санкционные проблемы, в систему "Транснефти" поступило на 4,5% больше нефти, чем в 2021-м. В то же время экспорт увеличился на 20% — это о чем-то говорит", — сказал Токарев в интервью журналу "Историк".

Прокачка нефти по системе "Транснефти" в 2021 году составила 449,7 миллиона тонн, нефтепродуктов — 38,9 миллиона. В начале 2022 года прогнозировалось транспортировать в 2022 году 458,4 миллиона тонн нефти и 36,3 миллиона тонн нефтепродуктов.

"Транснефть" отгружает на экспорт нефть и нефтепродукты через морские порты Новороссийска (Краснодарский край, Черное море), Козьмина (Приморский край, Японское море), Приморска и Усть-Луги (Ленинградская область, Балтийское море). По итогам 2021 года компания отгрузила через эти порты на экспорт 114,2 миллиона тонн нефти — на 5,1% больше, чем годом ранее.