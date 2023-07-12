МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть демонстрируют незначительную позитивную динамику в среду днем, ожидая публикации данных по запасам этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Золото дорожает на фоне ослабления доллара

По состоянию на 13.32 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,01% — до 79,41 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,11%, до 74,91 доллара.

"Мы все ждем, когда же эти добровольные саудовские сокращения отразятся в статистике по запасам. Возможно, сегодняшний отчет EIA будет не таким уж "бычьим", но некоторые инвесторы, вероятно, наконец-то поверили в возможность сужения рынка", — сказал агентству Блумберг аналитик по сырьевым товарам из UBS AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).

Данные по коммерческим запасам нефти в стране (исключая стратегический резерв) будут опубликованы управлением энергетической информации (EIA) минэнерго США вечером в среду. Аналитики полагают, что за неделю, завершившуюся 7 июля, запасы выросли на 0,5 миллиона баррелей.

Ранее в июле Саудовская Аравия объявила о продлении на август добровольного сокращения добычи на 1 миллион баррелей в сутки, начатого в июле. А чуть позже вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия сократит экспорт нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки.