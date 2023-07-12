МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются, при этом цена нефти марки Brent превысила 80 долларов за баррель впервые с 1 мая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.59 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,62% — до 79,89 доллара за баррель, минутами ранее стоимость поднималась выше 80 долларов впервые с 1 мая и достигала 80,03 доллара. Цена августовских фьючерсов на WTI увеличивалась на 0,82%, до 75,44 доллара.

Удешевлению нефти способствовала статистика по инфляции в США, которая сдержала стоимость доллара. Так, годовая инфляция в стране по итогам июня замедлилась до 3% с 4% месяцем ранее, эксперты ожидали замедления только до 3,1%.

В результате индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,59%, до 101,14 пункта, до выхода статистики уменьшение составляло около 0,2%. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными при покупке в другой валюте.