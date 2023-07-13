МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Китай в первом полугодии 2023 года нарастил объемы импорта природного газа и нефти на 5,8% и 11,7% соответственно, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР. Слаб здоровьем: Китай опять подкладывает всем свинью

За отчетный период Китай импортировал 282,07 миллиона тонн нефти, в ценовом выражении закупка сырой нефти за рубежом обошлась в 163,356 миллиарда долларов, что на 10,9% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. В июне Китай закупил за границей 52,062 миллиона тонн нефти на 28,185 миллиарда долларов.

Объем импорта природного газа в январе-июне 2023 года составил 56,629 миллиона тонн на сумму 32,024 миллиарда долларов (в ценовом выражении — рост на 1%). В июне Китай закупил за границей 10,389 миллиона тонн природного газа на 5,042 миллиарда долларов.

Импорт угля в январе-июне 2023 года составил 221,93 миллиона тонн (рост на 93%) и обошелся Китаю в 27,672 миллиарда долларов (в ценовом выражении — рост на 49,2%). В июне Китай закупил за границей 39,871 миллиона тонн угля на 4,489 миллиарда долларов.