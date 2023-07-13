МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром немного растут, пока рынки оценивают статистику из США, свидетельствуют данные торгов. Нефть марки Brent превысила 80 долларов за баррель

По состоянию на 8.42 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,32% — до 80,38 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI увеличивалась на 0,28%, до 75,96 доллара.

Рынки оценивают американскую статистику, опубликованную днем ранее. Так, годовая инфляция в США по итогам июня замедлилась до 3% с 4% месяцем ранее, хотя аналитики прогнозировали показатель на уровне 3,1%. В месячном выражении потребительские цены за прошлый месяц выросли на 0,2% после увеличения на 0,1% в мае. Базовая инфляция в годовом выражении замедлилась в июне до 4,8% с 5,3% в мае.

Данные по инфляции оказали негативное влияние на курс доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) на 8.42 мск опускался на 0,03%, до 100,5 пункта, при этом в среду индекс сократился сразу на 1,21%. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными при покупке в другой валюте.

Кроме того, трейдеры оценивают данные по запасам нефти в США. Коммерческие запасы (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 7 июля, увеличились на 5,9 миллиона баррелей, или 1,3%, — до 458,1 миллиона баррелей, сообщило ранее управление энергетической информации минэнерго страны. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста запасов лишь на 0,5 миллиона баррелей. Стратегический резерв нефти при этом опустился на 0,4 миллиона баррелей — показатель остается на минимуме с августа 1983 года пятую неделю подряд.

"У цен на нефть еще есть возможность для роста, поскольку нефтяной баланс в оставшуюся часть года будет выглядеть все более напряженным", — цитирует агентство Блумберг мнение директора отдела исследований по товарам горнодобывающей промышленности и энергетики Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара (Vivek Dhar).