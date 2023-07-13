МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировой добыче нефти на текущий год: теперь ожидает ее роста на 1,6 миллиона баррелей в сутки, до 101,5 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. Китай в первом полугодии нарастил импорт газа и нефти, сообщает таможня

"В 2023 году прогнозируется рост мировой добычи на 1,6 миллиона баррелей в сутки, до 101,5 миллиона баррелей в сутки, поскольку предложение нефти в странах, не входящих в ОПЕК+, увеличится на 1,9 миллиона баррелей в сутки", — говорится в докладе.

Месяцем ранее МЭА прогнозировало, что добыча нефти в мире в 2023 году вырастет на 1,4 миллиона баррелей в сутки — до 101,3 миллиона баррелей в сутки. В докладе также отмечается, что, по ожиданиям МЭА, добыча нефти вне ОПЕК+ увеличится на 1,9 миллиона баррелей в сутки в 2023 году и на 1,2 миллиона баррелей в сутки в 2024 году.

В июне добыча нефти в мире увеличилась на 480 тысяч баррелей в сутки, до 101,8 миллиона баррелей. При этом в июле Саудовская Аравия объявила о продлении на август добровольного сокращения добычи на 1 миллион баррелей в сутки, начатого в июле.