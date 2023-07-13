МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, участвующие в сделке, в июне увеличили добычу на 70 тысяч баррелей в сутки, до 37,03 миллиона баррелей в сутки, отставание от квот составило 2,55 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Страны ОПЕК нарастили экспорт нефти в 2022 году на 8,8 процента

Согласно приложенным таблицам, 19 стран-участниц альянса, у которых есть квоты, добывали в мае 36,96 миллиона баррелей в сутки. В июне этот показатель составил 37,03 миллиона. Таким образом, добыча увеличилась за отчетный период на 70 тысяч баррелей в сутки. При этом разница между квотой и реальным производством составила 2,55 миллиона баррелей в сутки.

В то же время добыча нефти во всех 23 странах ОПЕК+ (включая освобожденных от квот участников сделки) в июне выросла на 30 тысяч баррелей в сутки — до 43,62 миллиона.

Добыча только в ОПЕК сохранилась на уровне 28,7 миллиона баррелей в сутки, а вне ОПЕК — выросла на 30 тысяч баррелей в сутки, до 14,92 миллиона.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу — на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. Это решение действует до конца 2023 года.

По итогам заседания 4 июня ОПЕК+ объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, продолжаются и даже переносятся в следующий год дополнительные, так называемые добровольные, сокращения добычи отдельными странами, которые были начаты с мая, в том числе Россией и Саудовской Аравией — по 500 тысяч баррелей в сутки, причем Эр-Рияд объявил о усилении своего сокращения на июль на 1 миллион баррелей в сутки с возможностью продления.

Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.