МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) полагает, что добыча нефти в России после сокращения в мае на 150 тысяч баррелей в сутки сохранилась в июне на уровне 9,45 миллиона баррелей в сутки, а экспорт нефти и нефтепродуктов снизился на 600 тысяч баррелей в сутки — до 7,3 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. Аналитики подсчитали выручку российских нефтегазовых предприятий

"Объем добычи нефти в России в июне практически не изменился, составил 9,45 миллиона баррелей в сутки, так как снижение экспорта было компенсировано увеличением объемов переработки нефти на внутреннем рынке", — говорится в докладе.

"Экспорт российской нефти в июне снизился почти на 600 тысяч баррелей в сутки, до 7,3 миллиона баррелей в сутки, что является самым низким уровнем с марта 2021 года… Незначительное снижение экспорта нефтепродуктов (-100 тысяч баррелей в сутки) было усугублено снижением экспорта сырой нефти (-500 тысяч баррелей в сутки), поскольку многие нефтеперерабатывающие предприятия завершили ремонтные работы, а на некоторых месторождениях проходят летние ремонтные работы", — пишет МЭА.

По оценкам агентства, предполагаемые доходы от экспорта снизились на 1,5 миллиарда долларов — до 11,8 миллиарда.

Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.