МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Совокупные запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в мае выросли на 5,4 миллиона баррелей, но оставались ниже среднего значения за 5 лет на 92,2 миллиона баррелей, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). Цены на нефть слабо растут после публикации статистики из США

"Коммерческие запасы (нефти и нефтепродуктов — ред.) ОЭСР в мае выросли на 5,4 миллиона баррелей, до 2 824 миллиона баррелей, что на 92,2 миллиона баррелей ниже среднего пятилетнего уровня", — сообщает МЭА в докладе. Рост объясняется увеличением показателя в американском регионе на 11,1 миллиона баррелей.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.