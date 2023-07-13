МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) впервые в этом году понизило прогноз спроса на нефть в мире на 2023 год — на 170 тысяч баррелей в сутки, теперь ожидает его на уровне 102,1 миллиона баррелей в сутки (б/с), следует из июльского доклада агентства. Аналитик заявил о высоком мировом спросе на российские алмазы

"Согласно прогнозам, спрос на нефть в мире в 2023 году вырастет на 2,2 миллиона баррелей в сутки, до 102,1 миллиона баррелей в сутки", — говорится в докладе. Это на 170 тысяч баррелей в сутки меньше, чем прогнозировалось в июньском докладе.

Прогноз на 2023 год понижен впервые в этом году. До этого он повышался или оставался неизменным.

Агентство отмечает, что спрос в первом квартале составил 100,5 миллиона баррелей в сутки. Во втором квартале, по оценкам МЭА, спрос вырос до 101,4 миллиона баррелей в сутки, а в третьем и четвертом агентство ожидает его на уровнях 103,1 и 103,3 миллиона баррелей в сутки.