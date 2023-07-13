МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз по снижению добычи жидких углеводородов (нефти и конденсата) России в 2023 году на 0,75 миллиона баррелей в сутки, до 10,28 миллиона баррелей в сутки, говорится в июльском докладе организации. Добыча нефти в России в июне сохранилась на прежнем уровне, заявило МЭА

Согласно прилагаемой таблице, по оценкам ОПЕК, добыча жидких углеводородов в России в первом квартале составила 10,1 миллиона баррелей в сутки, во втором — 10,22 миллиона, а в третьем и четвертом — вырастет до 10,35 и 10,46 миллиона баррелей в сутки соответственно.

"По оценкам, добыча жидких углеводородов в России в 2023 году снизится на 0,75 миллиона баррелей в сутки, в среднем до 10,3 миллиона баррелей в сутки, неизменно по сравнению с оценкой в предыдущем месяце", — говорится в докладе.

Согласно таблице, в 2022 году добыча жидких углеводородов в России выросла на 0,2 миллиона баррелей в сутки, примерно до 11 миллионов баррелей в сутки, показатель в 2024 году ожидается на уровне 10,28 миллиона баррелей в сутки, как и в 2023 году.

Альянс ОПЕК+ по итогам заседания 4 июня объявил о продлении своей нефтяной сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего целевого уровня добычи на 1,4 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, продолжаются и даже переносятся в следующий год и дополнительные, так называемые добровольные, сокращения добычи нефти отдельными странами (сверх своих квот). В том числе Россией и Саудовской Аравией – по 500 тысяч баррелей в сутки, причем Эр-Рияд объявил о усилении своего сокращения на июль на 1 миллион баррелей в сутки с возможностью продления.

Добровольное дополнительное сокращение добычи альянса позиционируется как превентивный шаг, чтобы поддержать стабильность рынка и нивелировать возможные риски.