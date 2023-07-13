МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. ОПЕК по-прежнему ждет роста добычи нефти вне организации в 2023 году на 1,4 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2022 годом, незначительно снизив оценку — до 67,1 миллиона баррелей в сутки, следует из июльского доклада организации. Казахстан увеличил добычу нефти и газа в первом полугодии

"Ожидается, что добыча жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, в 2023 году вырастет по сравнению с предыдущим годом на 1,4 миллиона баррелей в сутки и составит в среднем 67,1 миллиона баррелей в сутки. Этот показатель практически не изменился по сравнению с прошлым месяцем", — говорится в докладе.

Месяцем ранее ОПЕК прогнозировала добычу нефти вне организации в этом году на уровне 67,2 миллиона баррелей в сутки.

При этом оценка показателя за первый квартал снижена на 50 тысяч баррелей – теперь ОПЕК оценивает добычу вне организации в 67,7 миллиона баррелей в сутки. Оценка за второй квартал увеличена на 390 тысяч баррелей — до 67,4 миллиона баррелей в сутки. Прогнозы на третий и четвертый кварталы сокращены на 220 и 240 тысяч баррелей — до 66,5 и 67 миллионов баррелей в сутки соответственно.

Прогнозируется, что основными драйверами роста в 2023 году будут США, Бразилия, Норвегия, Канада, Казахстан и Гайана, в то время как снижаться добыча нефти будет в основном в России. "Сохраняется неопределенность в отношении потенциала добычи сланцевой нефти в США и внепланового технического обслуживания в 2023 году", — отмечает ОПЕК.

Добыча нефти вне организации в 2022 году составила 65,7 миллиона баррелей в сутки.