ОПЕК слегка повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в США в 2023 году
ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти и конденсата до 12,61 миллиона баррелей в сутки
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в США в 2023 году на 0,01 миллиона баррелей в сутки, теперь ожидает роста показателя на 0,72 миллиона баррелей в сутки, до 12,61 миллиона баррелей в сутки, следует из июльского доклада организации.
В предыдущем, июньском докладе ОПЕК прогнозировала рост в 2023 году на 0,71 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2022 годом, до 12,59 миллиона баррелей в сутки.
Прогноз по добыче в докладе объясняется организацией "высоким уровнем бурения и заканчивания скважин".
В 2024 году организация закладывает увеличение показателя на 0,43 миллиона баррелей в сутки год к году, до 13,03 миллиона баррелей. По оценке ОПЕК, индикатор в 2022 году составил 11,89 миллиона баррелей.
https://1prime.ru/oil/20230713/841075614.html
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