МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в США в 2023 году на 0,01 миллиона баррелей в сутки, теперь ожидает роста показателя на 0,72 миллиона баррелей в сутки, до 12,61 миллиона баррелей в сутки, следует из июльского доклада организации. МЭА понизило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году

В предыдущем, июньском докладе ОПЕК прогнозировала рост в 2023 году на 0,71 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2022 годом, до 12,59 миллиона баррелей в сутки.

Прогноз по добыче в докладе объясняется организацией "высоким уровнем бурения и заканчивания скважин".

В 2024 году организация закладывает увеличение показателя на 0,43 миллиона баррелей в сутки год к году, до 13,03 миллиона баррелей. По оценке ОПЕК, индикатор в 2022 году составил 11,89 миллиона баррелей.