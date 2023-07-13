МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Добыча нефти в России в мае сохранилась на уровне апреля — 9,6 миллиона баррелей в сутки, следует из данных июньского доклада ОПЕК. МЭА понизило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году

"Добыча жидких углеводородов в России в мае снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 49 тысяч баррелей в сутки и составила в среднем 10,9 миллиона баррелей в сутки. Из этого объема 9,6 миллиона баррелей в сутки приходится на нефть и 1,3 миллиона баррелей в сутки на конденсат", — говорится в докладе.

При этом в июньском докладе ОПЕК указывала, что добыча жидких углеводородов в России в апреле уменьшилась в месячном выражении на 100 тысяч баррелей в сутки, до 10,9 миллиона баррелей. На нефть в апреле пришлось 9,6 миллиона баррелей в сутки, остальное — на конденсат.

Таким образом, добыча нефти в РФ в мае не изменилась по сравнению с апрелем, следует из докладов ОПЕК. Организация ссылается в них на собственные данные и информацию журнала "Нефте компас" (Nefte Compass, принадлежит международной информационно-аналитической группе Energy Intelligence). Energy Intelligence является одним из признанных ОПЕК и ОПЕК+ независимых источников информации.

Вице-премьер РФ Александр Новак в феврале заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки с уровня февраля, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения некоторыми странами механизма потолка цен на российские нефть и нефтепродукты. Позднее, в марте, он сообщил, что РФ выходит на заявленный объем сокращения и достигнет его в последних числах месяца.

Затем это решение было продлено до конца 2023 года, а позднее — до конца 2024 года. Вместе с РФ дополнительно добровольно сокращают добычу и ряд других стран альянса, включая Саудовскую Аравию.