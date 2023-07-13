МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в мае выросли на 20,2 миллиона баррелей, но оказались всё ещё на 101 миллион баррелей меньше среднего пятилетнего уровня, говорится в ежемесячном докладе ОПЕК. МЭА понизило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году

"Согласно предварительным данным за май 2023 года, общие коммерческие запасы нефти (и нефтепродуктов — ред.) в странах ОЭСР выросли за месяц на 20,2 миллиона баррелей. Составляя 2,815 миллиарда баррелей, они на 101 миллион баррелей ниже последнего пятилетнего среднего значения и на 140 миллионов баррелей ниже среднего значения за 2015-2019 годы", — сообщает ОПЕК

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. А наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.

Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.