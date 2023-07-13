МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем немного растут на фоне удешевления американской валюты и после публикации ежемесячных докладов Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК, свидетельствуют данные торгов. МЭА понизило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году

По состоянию на 14.57 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,25% — до 80,31 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,15%, до 75,86 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,28%, до 100,24 пункта. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными при покупке в другой валюте.

Рынки также обращают внимание на данные июльского доклада МЭА. Агентство повысило прогноз по мировой добыче нефти на текущий год и теперь ожидает ее роста на 1,6 миллиона баррелей в сутки, до 101,5 миллиона баррелей в сутки. В то же время МЭА понизило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году на 170 тысяч баррелей в сутки, теперь ожидает его на уровне 102,1 миллиона баррелей в сутки.

Также в четверг был опубликован доклад ОПЕК. Добыча нефти альянсом в июне, втором месяце добровольных сокращений, выросла на 91 тысячу баррелей в сутки к уровню мая — до среднего уровня в 28,19 миллиона баррелей в сутки, при этом страны организации добывали меньше разрешенных им сделкой ОПЕК+ уровней на 1,9 миллиона баррелей в сутки, выполняя соглашение на 250%.

Инвесторы также продолжают оценивать данные минэнерго США по запасам, опубликованные в среду. Так, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 7 июля увеличились на 5,9 миллиона баррелей, ожидался рост только на 0,5 миллиона. Добыча при этом за неделю снизилась на 100 тысяч баррелей в день — до 12,3 миллиона баррелей в сутки.