КРАСНОЯРСК, 13 июл — ПРАЙМ. Российские нефтяные компании сами решат, снижать ли им добычу нефти, чтобы обеспечить объявленное ранее сокращение поставок сырья на мировые рынки на 500 тысяч баррелей в сутки в августе, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Новак поручил проработать квотирование экспорта нефтепродуктов

Новак объявил в начале июля, что Россия в августе сократит экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки.

"Компании будут самостоятельно решать, как они будут действовать: либо сократят экспорт, либо сократят добычу. Но в целом задача уменьшить поставки на мировые рынки", — сказал Новак.

"Это решение позволит сбалансировать рынок сегодня в период низкого спроса и, соответственно, это означает, что меньше мы отгрузим, Россия меньше поставит на мировые рынки", — пояснил вице-премьер.