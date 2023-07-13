МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером растут более чем на 1%, а стоимость одного барреля марки Brent превысила 81 доллар впервые с 26 апреля, следует из данных торгов. ОПЕК слегка повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в США в 2023 году

По состоянию на 17.51 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,32% — до 81,17 доллара за баррель, превысив отметку в 81 доллар впервые с 26 апреля. Августовские фьючерсы на WTI дорожали на 1,33%, до 76,76 доллара.

"Потенциальные ограничения поставок оказывают усиленное влияние, поскольку нефть в последнее время подрожала на фоне ослабления макроэкономических рисков и сокращения поставок со стороны ОПЕК+", — сказала агентству Блумберг старший трейдер по энергетике CIBC Private Wealth Ребекка Бабин (Rebecca Babin).

В среду вышли данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США. Согласно отчету минтруда страны, за неделю по 8 июля их количество опустилось на 12 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 237 тысяч, при этом аналитики, напротив, ждали роста числа заявок до 250 тысяч с первоначального показателя в 248 тысяч.

Нефтяной рынок также продолжил оценивать данные доклада ОПЕК, опубликованного в четверг. Добыча нефти альянсом в июне, втором месяце добровольных сокращений, выросла на 91 тысячу баррелей в сутки к уровню мая — до среднего уровня в 28,19 миллиона баррелей в сутки, при этом страны организации добывали меньше разрешенных им сделкой ОПЕК+ уровней на 1,9 миллиона баррелей в сутки, выполняя соглашение на 250%.