КРАСНОЯРСК, 13 июл — ПРАЙМ. Ориентиры по добыче нефти в России в 2023 году не поменялись, составляют 515 миллионов тонн, а прогнозы на 2024 год формируются и согласовываются с властями, сообщил вице-премьер Александр Новак. Добыча нефти в России сохранилась в мае на уровне апреля

"По 2023 году у нас ориентиры не поменялись, это 515 миллионов тонн, с учетом тех решений, которые были приняты, в том числе по сокращению добычи. По 2024 году в настоящее время идет формирование прогноза, согласование со всеми федеральными органами исполнительной власти: министерством экономического развития, минэнерго, минфином. Поэтому я пока цифры вам не назову, думаю, что в ближайшие месяцы прогнозы будут, может быть, публично", — сказа Новак журналистам, отвечая на вопрос о том, каковы прогнозы по добыче нефти в России в текущем и следующем годах.

Как сообщал Новак в начале года, добыча нефти и конденсата в России в 2022 году выросла на 2% и составила 535 миллионов тонн, экспорт нефти увеличился на 7,6% и достиг 242 миллионов тонн.

На динамику добычи нефти в РФ влияет перенастройка поставок в связи с нефтяными санкциями стран Запада. Ограничения вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны G7, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.

Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Также РФ с марта до конца 2023 года добровольно сокращает добычу на 500 тысяч баррелей в сутки.