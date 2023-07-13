МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Сокращение предложения нефти на мировом рынке в связи с сокращением поставок от России и Саудовской Аравии может поддержать цены на нефть, которые уже превысили 80 долларов за баррель, прокомментировала РИА Новости аналитик УК "Альфа-Капитал" Юлия Мельникова. Нефть немного выросла на ослаблении доллара и после докладов МЭА и ОПЕК

"В начале июля (вице-премьер РФ — ред.) Александр Новак объявил о дополнительном сокращении экспорта на 500 тысяч баррелей в сутки. Наряду с Россией Саудовская Аравия объявила о продлении сокращения добычи на 1 миллион баррелей в сутки. Так что в последующих обзорах МЭА, вероятно, данные по России будут ниже. Сокращение предложения на рынке может поддерживать нефтяные котировки, которые уже выросли до 80 долларов за баррель", — считает собеседница агентства.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг сообщило, что впервые в этом году понизило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году на 170 тысяч баррелей в сутки, теперь ожидает его на уровне 102,1 миллиона баррелей в сутки.

"Пересмотр прогноза оправдан макроэкономическими факторами, которые сказались на снижении производства. Тем не менее, мировой спрос в 2023 году может достигнуть рекордных 102,1 миллиона баррелей в сутки. Пересмотр в принципе незначительный. К тому же, ОПЕК+, наоборот, повысил оценку мирового спроса до тех же 102 миллионов баррелей в сутки со 101,9 миллиона баррелей в сутки из-за роста спроса в Китае", — добавила она.