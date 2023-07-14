МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром немного растут, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы продолжают оценивать доклад ОПЕК, опубликованный в четверг. $100 за баррель? США хотели сбить цены на нефть, но лишь ускорили их рост

По состоянию на 8.57 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,17% — до 81,5 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,22%, до 77,05 доллара.

Рынки продолжали оценивать данные доклада ОПЕК, опубликованного днем ранее. Так, добыча нефти альянсом в июне, втором месяце добровольных сокращений, выросла на 91 тысячу баррелей в сутки к уровню мая — до среднего уровня в 28,19 миллиона баррелей в сутки, при этом страны организации добывали меньше разрешенных им сделкой ОПЕК+ уровней на 1,9 миллиона баррелей в сутки, выполняя соглашение на 250%.

"У цен на нефть есть некоторое пространство для роста, поскольку нефтяной баланс до конца года будет выглядеть все более напряженным", — сказал агентству Блумберг глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).

Позднее в пятницу будут опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США за неделю по 14 июля. За предыдущую рабочую неделю их число сократилось на пять — до 540 агрегатов.