МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем снижаются примерно на 1,5%, пока инвесторы оценивают макроэкономические данные Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Рубль не обратил внимание на индекс доллара и цены на нефть

По состоянию на 13.40 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,46% — до 78,7 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,49%, до 74,22 доллара.

Рынки оценивают данные по китайской экономике, опубликованные ранее в понедельник. Так, ВВП страны во втором квартале текущего года вырос на 6,3% в годовом выражении после роста на 4,5% в первом квартале. При этом аналитики ожидали рост показателя до 7,3%. КНР является одним из крупнейших импортеров нефти в мире, поэтому темп экономического роста страны является важным фактором для нефтяного рынка.

"Китай остается "противоядием" для "быков", — приводит агентство Блумберг мнение аналитика брокерской компании PVM Oil Associates Ltd. в Лондоне Джона Эванса (John Evans). "Данные по Китаю всегда ожидались с некоторой долей надежды, во всяком случае, для "быков". Теперь же современный экономический фон для азиатского драйвера, похоже, будет использоваться для "медведей", — заметил он.