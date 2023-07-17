МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах США, значительную часть производства в которых представляет собой сланцевая нефть, в августе опустится по сравнению с текущим месяцем на 18 тысяч баррелей в день, или на 0,2%, до 9,397 миллиона баррелей, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны. Цены на нефть снижаются чуть менее чем на процент

В том числе добыча в бассейне Bakken вырастет на 4 тысячи баррелей в день, до 1,222 миллиона баррелей, Niobrara — на 3 тысячи, до 665 тысяч. На Appalachia и Haynesville ожидается сохранение добычи на уровнях в 147 тысяч и 36 тысяч баррелей в день соответственно.

Снижение добычи ожидается на трех месторождениях: на Permian — на 11 тысяч, до 5,764 миллиона баррелей в день, на Eagle Ford — на 12 тысяч, до 1,124 миллиона баррелей, на Anadarko — на 2 тысячи, до 439 тысяч баррелей.

Также EIA ожидает в августе общего снижения добычи газа на всех этих месторождениях на 100 миллионов кубических футов, до 97,972 миллиарда кубических футов в сутки.

Согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин в рассматриваемой местности США в июне сократилось по сравнению с маем на 24, до 4 804.

Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи скважины. Большой резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.