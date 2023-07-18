ВАШИНГТОН, 18 июл — ПРАЙМ. Власти США не могут провести аукцион по продаже захваченной иранской нефти, находящейся на греческом танкере у берегов Техаса, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. В Суэцком канале сломался нефтяной танкер

"Федеральная прокуратура США не может провести аукцион по 800 тысячам захваченной иранской нефти, находящейся на греческом танкере у побережья Техаса, потому что американские компании не хотят ее разгружать", — говорится в публикации.

По данным издания, американские компании, занимающиеся лихтеровкой танкеров (разгрузкой судов), опасаются "иранских репрессий" в том случае, если согласятся разгружать нефть с захваченного ранее в 2023 году греческого танкера Suez Rajan.

Отмечается, что сложившаяся ситуация демонстрирует трудности, с которыми правительство США сталкивается при попытках реализации ограничительных мер антииранских санкций.

В апреле британская газета Financial Times сообщала о том, что власти США задержали судно с иранской нефтью. Три источника, информированные о ситуации, сообщили газете, что США перенаправили судно Suez Rajan, загруженное иранской сырой нефтью, первоначально предназначавшееся для Китая.

Источники заявили, что минюст США задержал танкер по постановлению суда при сотрудничестве по меньшей мере одной компании, связанной с судном, после того, как оно приняло на борт груз иранской нефти.