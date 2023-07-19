МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на положительной оценке перспектив спроса, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Власти США не смогут продать захваченную иранскую нефть, пишут СМИ

По состоянию на 13.13 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,41% — до 79,96 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,2%, до 75,81 доллара.

"Похоже, что ценовая слабость осталась позади, и трейдеры, похоже, признают, что с этого месяца рынок значительно ужесточится благодаря сокращению предложения и улучшению спроса. Однако перспектива рецессии в США и еврозоне в сочетании с замедлением спроса в Китае будут создавать препятствия", — сказал агентству Блумберг аналитик по сырьевым товарам Commerzbank AG во Франкфурте Карстен Фритш (Carsten Fritsch).

Инвесторы также ожидают данных, которые укажут на текущий спрос на нефть. Позднее в среду управление энергетической информации минэнерго США опубликует динамику коммерческих запасов нефти в стране. Аналитики ждут, что за неделю по 14 июля запасы сократились на 2,4 миллиона баррелей.