МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 14 июля, сократились на 0,7 миллиона баррелей, или 0,2%, — до 457,4 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Нефть дорожает на положительной оценке спроса

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения запасов на 2,4 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период сократились до 38,3 миллиона баррелей с 41,2 миллиона.

В то же время запасы бензина в США снизились на 1,1 миллиона (-0,5%), до 218,4 миллиона баррелей. Аналитики ждали сокращения показателя на 1,6 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов остались на уровне прошлой недели в 118,2 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 0,5 миллиона.

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 14 июля, сохранилась на уровне предыдущей недели в 12,3 миллиона баррелей в сутки, добавляет ведомство.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила также 12,3 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в апреле составила 12,61 миллиона баррелей в сутки, по предварительным данным показатель в мае достиг 12,56 миллиона баррелей в день, в июне — 12,47 миллиона. А за весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 11,89 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго 11 июля понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 50 тысяч баррелей в день — до 12,56 миллиона баррелей в сутки, на 2024 год — повысило на 80 тысяч баррелей в сутки, до 12,85 миллиона баррелей в день.