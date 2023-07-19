Минэнерго США: запасы нефти в стране сократились до 457,4 миллиона баррелей к 14 июля
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 14 июля, сократились на 0,7 миллиона баррелей, или 0,2%, — до 457,4 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения запасов на 2,4 миллиона баррелей.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период сократились до 38,3 миллиона баррелей с 41,2 миллиона.
В то же время запасы бензина в США снизились на 1,1 миллиона (-0,5%), до 218,4 миллиона баррелей. Аналитики ждали сокращения показателя на 1,6 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов остались на уровне прошлой недели в 118,2 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 0,5 миллиона.
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 14 июля, сохранилась на уровне предыдущей недели в 12,3 миллиона баррелей в сутки, добавляет ведомство.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила также 12,3 миллиона баррелей в сутки.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в апреле составила 12,61 миллиона баррелей в сутки, по предварительным данным показатель в мае достиг 12,56 миллиона баррелей в день, в июне — 12,47 миллиона. А за весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 11,89 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго 11 июля понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 50 тысяч баррелей в день — до 12,56 миллиона баррелей в сутки, на 2024 год — повысило на 80 тысяч баррелей в сутки, до 12,85 миллиона баррелей в день.
https://1prime.ru/oil/20230719/841128738.html