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2023
https://1prime.ru/oil/20230719/841128795.html
СМИ: США рискуют оказаться в заложниках у бывшего друга
Нефть
Новости
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Саудовская Аравия, пытаясь защититься от рисков падения цен на нефть, ставит США в позицию заложника экспортеров сырья, пишет агентство Bloomberg. Пытаясь застраховаться от... ПРАЙМ, 19.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Саудовская Аравия, пытаясь защититься от рисков падения цен на нефть, ставит США в позицию заложника экспортеров сырья, пишет агентство Bloomberg.
Пытаясь застраховаться от падения сырьевых цен, арабская страна перешла к стратегии более рискованных инвестиций. Ее цель — обеспечить более высокую доходность по активам, чтобы нивелировать удар по бюджету от дешевой нефти.
Если до 2017 года Королевство предпочитало вкладывать нефтедоллары в надежные активы (госдолг США и наличность), то сейчас в структуре PIF (Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии — прим. ред.) соотношение долей увеличилось в пользу рискованных вложений (акции зарубежных компаний).
Как подсчитали в Bloomberg Economics, такое изменение в поведении Эр-Рияда может на первом этапе привести к росту рыночных процентных ставок в Соединенных Штатах. За этим последует удорожание обслуживания американского госдолга, что в свою очередь приведет к финансовому кризису сначала в самих Штатах, а впоследствии — и в мире.