МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Саудовская Аравия, пытаясь защититься от рисков падения цен на нефть, ставит США в позицию заложника экспортеров сырья, пишет агентство Bloomberg. В США раскрыли самоубийственный план Украины

Пытаясь застраховаться от падения сырьевых цен, арабская страна перешла к стратегии более рискованных инвестиций. Ее цель — обеспечить более высокую доходность по активам, чтобы нивелировать удар по бюджету от дешевой нефти.

Если до 2017 года Королевство предпочитало вкладывать нефтедоллары в надежные активы (госдолг США и наличность), то сейчас в структуре PIF (Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии — прим. ред.) соотношение долей увеличилось в пользу рискованных вложений (акции зарубежных компаний).

Как подсчитали в Bloomberg Economics, такое изменение в поведении Эр-Рияда может на первом этапе привести к росту рыночных процентных ставок в Соединенных Штатах. За этим последует удорожание обслуживания американского госдолга, что в свою очередь приведет к финансовому кризису сначала в самих Штатах, а впоследствии — и в мире.