МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти в США за неделю по 14 июля вырос всего на 1 тысячу, до 346,759 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Нефть дорожает на положительной оценке спроса

Показатель остается на минимуме с недели, завершившейся 19 августа 1983 года, когда стратегический резерв составлял 345,689 миллиона баррелей нефти. На минимуме с августа 1983 года показатель остается шестую неделю подряд. Слабый рост стратегических запасов тем не менее стал первым ростом с недели по 22 января 2021 года, когда рост также составлял 1 тысячу.

Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало текущего года. В период с января по март этого года показатель не менялся, а затем вновь начал опускаться.

В прошлом году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.

В ночь на 16 мая текущего года минэнерго США сообщило, что закупит до 3 миллионов баррелей нефти, чтобы восполнить стратегический резерв страны. Отмечалось, что ведомство намерено закупить нефть "по цене ниже, чем среднее значение ее продажи в 2022 году на уровне 95 долларов за баррель".

Позднее, 13 июня, агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США всего в 2023 году намерены закупить около 12 миллионов баррелей для стратегического резерва.