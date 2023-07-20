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2023
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Россия осталась лидером по поставкам нефти в Китай
Нефть
Новости
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Россия в первом полугодии ввезла в Китай 52,6 миллиона тонн нефти на 27,99 миллиарда долларов, сохранив лидерство по объему поставок, следует из данных,... ПРАЙМ, 20.07.2023
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, экономика, новости, рф, китай, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Россия в первом полугодии ввезла в Китай 52,6 миллиона тонн нефти на 27,99 миллиарда долларов, сохранив лидерство по объему поставок, следует из данных, обнародованных в четверг Главным таможенным управлением КНР.
В июне Китай импортировал из РФ 10,5 миллиона тонн нефти на 5,22 миллиарда долларов. В мае объем поставок составлял 9,7 миллиона тонн на 5,14 миллиарда долларов.
На втором месте по итогам полугодия Саудовская Аравия, которая за шесть месяцев ввезла в Китай 46,52 миллиона тонн нефти на 28,3 миллиарда долларов. В июне Китай закупил в Саудовской Аравии 7,92 миллиона тонн нефти на 4,56 миллиарда долларов.
На третьей строчке Ирак, который за шесть месяцев 2023 года ввез в КНР 29,52 миллиона тонн нефти на 17 миллиардов долларов, в июне — 4,09 миллиона тонн на 2,25 миллиарда долларов.
Ранее посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в интервью РИА Новости сообщил, что Китай в 2022 году закупил в России 86,25 миллиона тонн нефти — на 8% больше, чем годом ранее.