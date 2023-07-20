МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером несколько поднимаются на фоне ожиданий по балансу спроса и предложения, свидетельствуют данные торгов. Цены на золото достигли двухмесячного максимума

По состоянию на 18.04 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,44% — до 79,81 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,53%, до 75,69 доллара.

Рынки продолжают оценивать базовые факторы рынка, среди которых ожидания по спросу и статистика по запасам в США. Днем ранее стало известно, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 14 июля сократились лишь на 0,7 миллиона баррелей, прогнозировалось снижение на 2,4 миллиона. Добыча нефти за неделю сохранилась на уровне предыдущей недели в 12,3 миллиона баррелей в сутки.

Инвесторы также обращают внимание на перспективы спроса на ожиданиях того, что на следующей неделе Федеральная резервная система (ФРС) США и Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысят свои ключевые ставки. В то же время рынки полагают, что после июльского повышения Федрезерв может начать сворачивать цикл повышений, что позитивно влияет на экономические ожидания и прогнозы спроса на нефть.

"Нефтяные рынки в последнее время обрели более твердую опору, что обусловлено укреплением физических показателей и соответствует переходу рынка к дефициту", — считает аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes), которого цитирует портал MarketWatch.