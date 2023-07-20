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https://1prime.ru/oil/20230720/841142170.html
Сенат США проголосовал за запрет на продажу нефти России и Китаю
Нефть
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Американские сенаторы утвердили законопроект, который запрещает продавать нефть из стратегического резерва России, Китаю, Ирану и Северной Корее. Инициатива оформлена в виде... ПРАЙМ, 20.07.2023
нефть, энергетика, экономика, новости, сша, нефть, россия, китай
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 20 июл — ПРАЙМ. Американские сенаторы утвердили законопроект, который запрещает продавать нефть из стратегического резерва России, Китаю, Ирану и Северной Корее.
Инициатива оформлена в виде поправки к оборонному бюджету на 2024 год.
Ее уже поддержало необходимое большинство в 60 членов верхней палаты, голосование продолжается.
Законопроект запрещает министру энергетики продавать нефть и нефтепродукты из стратегического резерва "любым структурам, которые принадлежат Коммунистической партии Китая, Китайской Народной Республике, Российской Федерации, Корейской Народной Демократической Республике, Исламской Республике Иран или контролируются ими".