ВАШИНГТОН, 20 июл — ПРАЙМ. Американские сенаторы утвердили законопроект, который запрещает продавать нефть из стратегического резерва России, Китаю, Ирану и Северной Корее. Нефть подорожала на разнонаправленных факторах

Инициатива оформлена в виде поправки к оборонному бюджету на 2024 год.

Ее уже поддержало необходимое большинство в 60 членов верхней палаты, голосование продолжается.

Законопроект запрещает министру энергетики продавать нефть и нефтепродукты из стратегического резерва "любым структурам, которые принадлежат Коммунистической партии Китая, Китайской Народной Республике, Российской Федерации, Корейской Народной Демократической Республике, Исламской Республике Иран или контролируются ими".