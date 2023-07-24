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Цена нефти марки Brent превысила 83 доллара за баррель впервые с апреля
Нефть
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МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили темпы роста до 2-3%, а стоимость барреля марки Brent с поставкой в сентябре впервые с 25 апреля превысила 83 доллара,... ПРАЙМ, 24.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили темпы роста до 2-3%, а стоимость барреля марки Brent с поставкой в сентябре впервые с 25 апреля превысила 83 доллара, следует из данных торгов.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на 20.01 мск увеличивалась на 2,49%, до 83,11 доллара, впервые с конца апреля превысив отметку в 83 доллара. Октябрьские фьючерсы на Brent дорожали к 20.01 мск на 2,39%, до 82,81 доллара, сентябрьские фьючерсы на WTI — на 2,62%, до 79,08 доллара.