МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили темпы роста до 2-3%, а стоимость барреля марки Brent с поставкой в сентябре впервые с 25 апреля превысила 83 доллара, следует из данных торгов.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на 20.01 мск увеличивалась на 2,49%, до 83,11 доллара, впервые с конца апреля превысив отметку в 83 доллара. Октябрьские фьючерсы на Brent дорожали к 20.01 мск на 2,39%, до 82,81 доллара, сентябрьские фьючерсы на WTI — на 2,62%, до 79,08 доллара.